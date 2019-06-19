حقيقة مفاوضات نادي الهلال السعودي مع البرازيلي إيدينيلسون دوس سانتوس

نفى مصدر قريب الصلة بنادي الهلال السعودي، ما تناقلته الصحف البرازيلية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مفاوضات النادي للاعب فريق إنترناسيونال البرازيلي، إيدينيلسون دوس سانتوس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ :“من فاوض اللاعب؟.. إدارة المهندس عبدالله الجربوع التي كانت وظيفتها تسيير أمور النادي أم إدارة فهد بن نافل الذي نجح فقط مساء أمس؟“.

وكانت صحيفة ”gauchazh“ البرازيلية، أشارت إلى أن الهلال قدم عرضه الأول لفريق إنترناسيونال، ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي تم تقديمه، موضحة أن رفض الفريق البرازيلي للعرض الأول لا يعني أن التفاوض تم تجاهله بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة، أن العرض الهلالي لم يقل عن 15 مليون يورو، معتبرة أن العرض خيالي للاعب.

ووفق الصحيفة البرازيلية، فإنه في حال توقيع اللاعب عقدًا مع الهلال فسيتلقى راتبًا بقيمة 750.000 ريال برازيلي شهريًا، مقابل عقد مدته أربع سنوات، بما يوازي 36 مليون دولار.

وقَدِمَ ايدينيلسون دوس سانتوس إلى إنترناسيونال في مارس 2017 على سبيل الإعارة من أودينيزي الإيطالي، وأصبح أحد الأعمدة الفنية للفريق، وفي يوليو من العام الماضي قام إنترناسيونال باستخدام خيار الشراء ووقع مع اللاعب حتى يونيو 2021.

ويمتلك اللاعب 112 مباراة مع القميص الأحمر وسجل تسعة أهداف.