الأمير منصور بن مشعل يعد جماهير النادي الأهلي السعودي بصفقات نارية (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل، سيتولى مهام الإشراف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عقب فوز أحمد الصائغ برئاسة النادي بالتزكية لمدة 4 أعوام مقبلة، مساء أمس الثلاثاء.

وطبقًا للهيكل الإداري الذي اعتمده الأمير منصور، أصبح ماجد الطويرقي مدير الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد بامعوضة مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم، ومحمد الحارثي مديرًا لقطاع الشباب والناشئين، ومحمد شليه إداريًّا في الفريق الأول.

كما أعلن النادي الأهلي عن تعيين عبدالعزيز النهدي مديرًا لمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي ومتحدثًا رسميًّا باسم النادي.

فيديو | الأمير منصور بن مشعل ..

الصفقات ستكون مفاجاة لجماهير #الأهلي ???????? .. pic.twitter.com/kyf6LV4hZP — وليد سعيد (@Rabanalsafena) June 18, 2019

وأكد بن مشعل، في تصريحاته عقب الانتخابات، أن ”الراقي“ سيعقد عددًا من الصفقات المميزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار خلال مقطع فيديو تم بثه على موقع تويتر: “الصفقات خلال اليومين المقبلين(…) سبق ووعدت جماهير النادي الأهلي وأنا عند وعدي بعقد صفقات قريبًا جدًّا”.

وتابع: “لا أريد أن أتحدث عن الصفقات، ولكنها ستكون مفاجأة لجماهير النادي الأهلي”.

وفي ختام حديثه، وجه منصور بن مشعل رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد أحمد الصائغ، وقال: “النادي أمانة في أعانقكم ويجب أن ترضوا ولاة الأمر أولًا ثم جماهير النادي الأهلي”.