من يرأس النادي الأهلي السعودي؟.. عبدالإله مؤمنة ”متردد“ ومنصور بن مشعل يحدد ”البديل“

قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن عبدالإله مؤمنة الذي يحظى بدعم عضو الشرف البارز الأمير منصور بن مشعل، تردد أخيرًا في قبول مهمة رئاسة النادي الأهلي السعودي.

وحسب الصحيفة، فإن تردد مؤمنة جاء بسبب خلاف في وجهات النظر مع الأمير منصور بن مشعل.

وكشفت الصحيفة أنه في حال استمرار تردد مؤمنة وعدم حسم موقفه من رئاسة النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة التي تسبق إغلاق باب الترشح، سيدفع الأمير منصور بن مشعل بالمهندس أحمد الصائغ الرئيس المكلف حاليًّا للترشح رسميًّا.

وتقدم ثلاثة أشخاص ”فقط“ للتسجيل في عضوية الجمعية العمومية للنادي الأهلي السعودي خلال اليومين الماضيين، واستقبلت خزينة النادي 12 ألف ريال سعودي فقط.

كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية اعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة.

وكشفت هيئة الرياضة في بيان رسمي لها، أن اللائحة الجديدة، التي خضعت للتدقيق والمراجعة، من قبل خبراء ومختصين معتمدين، تضمنت تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها، والتي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية، والأخرى عادية.

كما تضمنت اللائحة الجديدة، مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد، ضمن تشكيل مجالس الأندية.

وبناءً عليه، وبعد اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، أبلغت الهيئة العامة للرياضة، جميع الأندية، بالبدء في فتح باب الترشح لرئيس وأعضاء مجالس إداراتها، بصورة فورية.

وتقرر اعتماد نظام الترشح عن طريق القائمة فقط، والتي يجب أن تشتمل على عدد مكون من خمسة إلى تسعة أعضاء، لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.