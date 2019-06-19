تقارير: نادي النصر السعودي في مفاوضات لضم إستيبان بافيز نجم كولو كولو التشيلي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات جدية للتعاقد مع إستيبان بافيز، نجم فريق كولو كولو التشيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النصر لدعم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المقبل.

وأشارت شبكة ”Dale Albo“ إلى تقديم النصر عرضًا رسميًا إلى الفريق التشيلي، بقيمة 2 مليون دولار، للظفر بخدمات نجم خط وسط الفريق الأول بافيز.

وأوضحت أن نادي النصر في انتظار رد فريق كولو كولو، وفي حال الموافقة، سيوقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق لمدة 3 مواسم كاملة.

وبافيز من مواليد الأول من مايو 1990، حيث يستطيع اللعب في مركز خط الوسط الارتكاز أو قلب الدفاع.

ويعد اللاعب أحد أبناء نادي كولو كولو، الذين لعبوا في مختلف الفئات السنية، قبل أن يصعد للفريق الأول، في عام 2010.

وخرج النجم التشيلي في تجربة احترافية لمدة موسم واحد فقط 2017-2018، إلى فريق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، قبل أن يعود مرة أخرى إلى كولو كولو.

ومع كولو كولو، لعب بافيز 138 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 7 أخرى.

يذكر أن نادي النصر دون إدارة في الوقت الحالي، بعد أن انتهت فترة ولاية مجلس سعود آل سويلم، في الوقت الذي لم يترشح فيه أي شخص بأوراقه في الانتخابات الجارية حاليًا.