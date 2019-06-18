الأحد المقبل.. فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي للمرة الثالثة على التوالي

قررت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودي فتح باب الترشح لانتخابات نادي النصر السعودي للمرة الثالثة على التوالي يوم الأحد المقبل، بعد إغلاق باب الترشيح يوم الثلاثاء دون أن يتقدم أحد.

وقال رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة في تصريحات تليفزيونية إن قرار فتح باب الترشح لانتخابات النصر، للمرة الثالثة، جاء بعد عدم تقدم أي شخص بأوراقه رسميًا، في الفترتين الأولى والثانية.

وأشار السلمي إلى أنه سيتم فتح باب الانتخابات في نادي النصر يوم الأحد المقبل، ولمدة 5 أيام كاملة.

وانتهت فترة ولاية سعود آل سويلم، على رأس مجلس إدارة نادي النصر، بعد أن قاد الفريق الأول للتتويج بلقب أغلى نسخة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنه أعلن عدم ترشحه مجددًا.