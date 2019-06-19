أول تعليق من فهد بن نافل بعد انتخابه رئيسًا لنادي الهلال السعودي حتى 2023

وجه فهد بن سعد بن نافل، الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إثر حسمه سباق الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بعد أن حصد 15061 صوتًا في الانتخابات التي أجريت، مساء الثلاثاء.

وقال بن نافل عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“: ”أتقدّم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالشكر على إتاحتهما الفرصة لشباب المملكة لخدمة رياضة الوطن بما يحقق تطلعاتهما وينسجم مع رؤية المملكة 2030“.

أتقدّم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالشكر على إتاحتهما الفرصة لشباب المملكة لخدمة رياضة الوطن بما يحقق تطلعاتهما وينسجم مع رؤية المملكة 2030.

1⃣ — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 18, 2019

وأضاف: ”أشكر سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على جهوده الكبيرة، للارتقاء برياضة المملكة ومواكبة النهضة التي نعيشها على الأصعدة كافة، إذ جاء الحراك الرياضي الأخير بتحديث لائحة الأندية وعقد الجمعيات العمومية، تمكينًا للأندية لتعزيز قدراتها وتطوير مخرجاتها“.

وأضاف: ”جسّدت انتخابات الهلال خلال الأيام الماضية روحًا تنافسية تسابق من خلالها المرشحون نحو الفوز بشرف وتكليف خدمة كيان الهلال العظيم.. ونبقى في الختام أيًا كانت النتيجة -وفقًا لأدبيات الهلال- ”بقيادة رجال على قلب رجّال“.

وتابع: ”أشكر أخي موسى الموسى على التهنئة، وجميعنا نسعى نحو هدف واحد وهو خدمة نادي الهلال أيّاً كانت المسميات، فغايتنا تحقيق تطلعات الجماهير الهلالية ومواصلة استمراره زعيمًا في كل المنافسات“.

أشكر أخي موسى الموسى على التهنئة، وجميعنا نسعى نحو هدف واحد وهو خدمة نادي الهلال أيّاً كانت المسميات، فغايتنا تحقيق تطلعات الجماهير الهلالية ومواصلة استمراره زعيمًا في كل المنافسات.

4⃣https://t.co/kUbqtEsmIx — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 18, 2019

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فوز بن نافل برئاسة مجلس إدارة النادي، لمدة أربع سنوات تستمر حتى عام 2023.

وتفوق فهد بن سعد بن نافل على موسى بن عبدالعزيز الموسى الذي حصد 612 صوتًا في سباق رئاسة النادي.

يذكر أن الأمير محمد بن فيصل تقدم باستقالته من رئاسة النادي، في أعقاب تراجع مستوى ونتائج الفريق الكروي الأول مع نهاية الموسم الماضي على الأصعدة كافة.

يذكر أن مجلس الإدارة المكلف برئاسة الجربوع رفض التصويت في الانتخابات، مفضلًا الوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين.