ماذا قال موسى الموسى بعد خسارته انتخابات رئاسة نادي الهلال السعودي لصالح فهد بن نافل؟

حرص رجل الأعمال موسى الموسى، على تهنئة فهد بن نافل، بعد فوزه برئاسة نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، بعد منافسة قوية بينهما، انتهت لصالح الأخير.

وقال الموسى، عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الثلاثاء: ”أبارك لأخي فهد بن نافل فوزه برئاسة نادي الهلال بعد انتخابات حصدت متابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة وإيرادات مالية تعتبر الأضخم بين الأندية، وفوزه أعتبره فوز لي ولا فينا أحد خاسر“.

وأضاف: ”كما أعلن تأييدي ودعمي لإدارة الأخ فهد فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان وإسعاد جماهيره الوفية“.

أبارك لأخي فهد بن نافل فوزه برئاسة نادي #الهلال بعد انتخابات حصدت متابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة وإيرادات مالية تعتبر الأضخم بين الأندية.

وفوزه أعتبره فوز لي ولا فينا أحد خاسر.

كما أعلن تأييدي ودعمي لإدارة الأخ فهد فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان وإسعاد جماهيره الوفية. — موسى الموسى (@thealmosa) June 18, 2019

وتابع: ”رسالتي لجماهير الهلال الوفية: ترشّحت للرئاسة رغبة في خدمة النادي، وكان فريق الإدارة من الشباب التوّاق لإسعادكم، والممتلئ بالحماس، يُحسب للهلال أنه النادي الوحيد الذي حصل له هذا الزخم من المرشحين، وتسبب ذلك في ضخ مالي كبير لخزينة النادي، أشكر لكم تفاعلكم، وثقوا بإدارتكم الجديدة“.

رسالتي لجماهير #الهلال الوفية:

ترشّحت للرئاسة رغبة في خدمة النادي، وكان فريق الإدارة من الشباب التوّاق لإسعادكم، والممتلئ بالحماس.

يُحسب للهلال أنه النادي الوحيد الذي حصل له هذا الزخم من المرشحين، وتسبب ذلك في ضخ مالي كبير لخزينة النادي.

أشكر لكم تفاعلكم، وثقوا بإدارتكم الجديدة. pic.twitter.com/WiBVQzzL14 — موسى الموسى (@thealmosa) June 18, 2019

وفاز بن سعد بن نافل العتيبي، برئاسة نادي الهلال، لمدة 4 سنوات قادمة، بعد تفوقه في انتخابات الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات النادي، والتي عقدت اليوم.

وجمع العتيبي 15,061 صوتا، مقابل 2487 لمنافسه موسى الموسى، وذلك من أصل 17,548 شاركوا في عملية التصويت، وبنسبة حضور بلغت 89% من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

وبهذا سيكون مجلس إدارة نادي الهلال القادم لأربع سنوات كالتالي:

فهد بن نافل (رئيساً)

سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد (عضواً)

سلمان بن أحمد بن صالح التويجري (عضواً)

سليمان بن ناصر جبران الهتلان (عضواً)

فيصل بن عبدالمحسن محمد الغشيان (عضواً)

فهد بن عبدالله عبدالعزيز المفرج (عضواً)