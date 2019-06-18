رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال السعودي لمدة 4 سنوات مقبلة

رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال السعودي لمدة 4 سنوات مقبلة

المصدر: فريق التحرير

أعلنت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات في نادي الهلال السعودي، فوز فهد بن نافل برئاسة النادي رسميًا، لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب انعقاد الجمعية العمومية، مساء اليوم الثلاثاء.

وضم بن نافل كلًا من فهد المفرج، وسلمان التويجري، إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة في السباق الانتخابي.

وتنافس فهد بن نافل الذي يتولى المنصب للمرة الأولى، مع الشرفي موسى الموسى وكسب التنافس بعدد أصوات بلغ أكثر من 15 ألف، مقابل 612 صوتاً لمنافسه الموسى، ليفوز بفترة رئاسية تمتد حتى عام 2023.

وسيخلف بن نافل الرئيس المكلف عبدالله الجربوع الذي تولى الرئاسة عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل نهاية الموسم الماضي.

وفتحت الأندية السعودية أبوابها، اليوم الثلاثاء، أمام المصوتين لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد ولمدة 4 سنوات مقبلة.

والموسى، وفهد بن نافل، هما فقط من تقدم بأوراق ترشحهما، بينما انسحب بدر الحماد في اللحظات الأخيرة، معلنًا دعمه للثاني.

وكان باب الترشح قد فُتح في التاسع من الشهر الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، على أن يتم الإدلاء بالأصوات اليوم فقط.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد اعتمدت، يوم الإثنين، رسميًا قائمتي المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية للتأكد من صحة القائمتين.

وكانت لجنة الطعون والمخالفات في لجنة الانتخابات، قد رفضت الطعن المقدم من قائمة مرشح رئاسة الهلال موسى الموسى، ‏على عضو قائمة فهد بن نافل، سليمان بن ناصر الهتلان باعتباره عضوًا في إدارة المجلس الحالي ‏للنادي، وعلى اطلاع بالقوائم المالية، إذ شغل منصب أمين الصندوق في إدارة عبدالله الجربوع.

يذكر أن المنافسة بين المرشحين شهدت الكثير من الوعود بالدعم المالي والفني للفريق الأول لكرة القدم، مما جعل من هذه الانتخابات الأبرز في تاريخ النادي.

وكانت التوقعات تميل إلى فوز المرشح فهد بن نافل، اعتمادًا على استطلاعات رأي لجماهير الهلال، بمواقع ومجموعات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الدعم المالي السخي المقدم لقائمة فهد بن نافل من جانب عضو شرف النادي، الأمير الوليد بن طلال.