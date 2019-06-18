رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال السعودي لمدة 4 سنوات مقبلة

أعلنت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات في نادي الهلال السعودي، فوز فهد بن نافل برئاسة النادي رسميًا، لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب انعقاد الجمعية العمومية، مساء اليوم الثلاثاء.

وضم بن نافل كلًا من فهد المفرج، وسلمان التويجري، إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة في السباق الانتخابي.

وتنافس فهد بن نافل الذي يتولى المنصب للمرة الأولى، مع الشرفي موسى الموسى وكسب التنافس بعدد أصوات بلغ أكثر من 15 ألف، مقابل 612 صوتاً لمنافسه الموسى، ليفوز بفترة رئاسية تمتد حتى عام 2023.

لحظة اعلان فهد بن نافل رئيساً لنادي #الهلال ???? pic.twitter.com/xtYGxPQqAu — حمد الصويلحي (@H_swilhy) June 18, 2019

وسيخلف بن نافل الرئيس المكلف عبدالله الجربوع الذي تولى الرئاسة عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل نهاية الموسم الماضي.

وفتحت الأندية السعودية أبوابها، اليوم الثلاثاء، أمام المصوتين لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد ولمدة 4 سنوات مقبلة.

والموسى، وفهد بن نافل، هما فقط من تقدم بأوراق ترشحهما، بينما انسحب بدر الحماد في اللحظات الأخيرة، معلنًا دعمه للثاني.

???? الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" رئيسًا مُنتخبًا لنادي #الهلال لمدة أربعة أعوام ???????? pic.twitter.com/xiHjgr4Rve — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 18, 2019

وكان باب الترشح قد فُتح في التاسع من الشهر الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه، على أن يتم الإدلاء بالأصوات اليوم فقط.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد اعتمدت، يوم الإثنين، رسميًا قائمتي المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية للتأكد من صحة القائمتين.

وكانت لجنة الطعون والمخالفات في لجنة الانتخابات، قد رفضت الطعن المقدم من قائمة مرشح رئاسة الهلال موسى الموسى، ‏على عضو قائمة فهد بن نافل، سليمان بن ناصر الهتلان باعتباره عضوًا في إدارة المجلس الحالي ‏للنادي، وعلى اطلاع بالقوائم المالية، إذ شغل منصب أمين الصندوق في إدارة عبدالله الجربوع.

عدد أصوات الناخبين لأعضاء الجمعية العمومية لنادي #الهلال

فهد بن نافل : 15061 صوت

موسى الموسى : 612 صوت#KSA_SPORTS pic.twitter.com/94cY9v7W7d — KSA SPORTS (@riyadiyatv) June 18, 2019

يذكر أن المنافسة بين المرشحين شهدت الكثير من الوعود بالدعم المالي والفني للفريق الأول لكرة القدم، مما جعل من هذه الانتخابات الأبرز في تاريخ النادي.

وكانت التوقعات تميل إلى فوز المرشح فهد بن نافل، اعتمادًا على استطلاعات رأي لجماهير الهلال، بمواقع ومجموعات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الدعم المالي السخي المقدم لقائمة فهد بن نافل من جانب عضو شرف النادي، الأمير الوليد بن طلال.