من هو فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي الجديد؟

أعلنت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات في نادي الهلال السعودي، فوز فهد بن نافل برئاسة النادي رسميًا، ليتم تنصيبه الرئيس الـ17 في تاريخ النادي السعودي، لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب انعقاد الجمعية العمومية، مساء اليوم الثلاثاء.

وضم بن نافل كلًا من فهد المفرج، وسلمان التويجري، إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة في السباق الانتخابي.

وتنافس فهد بن نافل الذي يتولى المنصب للمرة الأولى، مع الشرفي موسى الموسى وكسب التنافس بعدد أصوات بلغ أكثر من 15 ألف، مقابل 612 صوتاً لمنافسه الموسى، ليفوز بفترة رئاسية تمتد حتى عام 2023.

وفهد بن نافل الحاصل على بكالوريوس ريادة الأعمال من جامعة ميامي بالولايات المتحدة قبل 9 أعوام، يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة، كما شغل من قبل منصب المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال، مالك الشركة

وسيخلف بن نافل الرئيس المكلف عبدالله الجربوع الذي تولى الرئاسة عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل نهاية الموسم الماضي.

فهد بن سعد بن نافل رئيساً لنادي #الهلال لمدة أربعة أعوام بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية لنادي الهلال السعودي pic.twitter.com/UoUyMax7j2 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ١٨ يونيو ٢٠١٩

من هو فهد بن نافل؟

فهد بن نافل له اهتمام كبير بالرياضة بكل أنواعها، ومتابع جيد لأكبر الأحداث الرياضية بالمملكة. ومن خلال حساب فهد بن نافل على تويتر نجد متابعته المتواصلة للرياضة السعودية، ولنادي الهلال وصفقاته الهامة.

وقبل ترشح فهد بن نافل لرئاسة الهلال، كان الأمير محمد بن فيصل تقدم باستقالته من رئاسة الزعيم في شهر أبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

ويطمح فهد بن نافل إلى إعادة الاستقرار الإداري والاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل المنافسة على البطولات المحلية في الموسم المقبل 2019- 2020.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن فهد بن نافل سيقوم بتعيين المدرب الدنماركي مايكل لاودروب، نجم برشلونة الإسباني السابق، كمدرب للفريق حال فاز برئاسة النادي.

وأشارت تقارير أخرى إلى نية فهد بن نافل استقدام سعود كريري نجم الكرة السعودية السابق للعمل في إدارة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.