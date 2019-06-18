رسميًا.. أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي السعودي لـ4 سنوات مقبلة بالتزكية

أعلنت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات في النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، فوز أحمد الصائغ برئاسة الراقي لمدة أربع سنوات مقبلة، بالتزكية. ‎

وأشارت لجنة الانتخابات إلى فوز أحمد الصائغ فترة برئاسية لمدة أربعة أعوام وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلاً من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 25 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات، ومنهم 4 حصلوا على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة.