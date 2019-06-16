الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش يوقع عقود تدريب النادي الأهلي السعودي

كشفت مصادر قريبة الصالة بإدارة النادي الأهلي السعودي أنها وقعت رسميُا مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين.

ووقع المدرب الكرواتي عقود تدريبه للأهلي بدعم من الأمير منصور بن مشعل، حيث تواجد المدرب اليوم في النمسا للوقوف على جاهزية معسكر الفريق

وكان إيفانكوفيتش مدربًا لنادي بيرسبوليس الإيراني وحقق معهم ألقابًا عدة ووصل معهم لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيتم الإعلان عن التوقيع الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وسيخلف برانكو المدرب الأوروغوياني فوساتي الذي تولى المهمة خلفًا للارجنتيني غويدي بعد أن فشل الثنائي في تحقيق نتائج ترضي طموحات الأهلاويين.