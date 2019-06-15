كان هدفًا لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. النادي الأهلي السعودي يفاوض لاعبًا أرجنتينيًا

كشفت تقارير صحفية سعودية، السبت، أن إدارة النادي الأهلي السعودي دخلت في مفاوضات مكثفة لضم صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب نادي دي سي يونايتد الأمريكي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”البلاد“، فإن أكوستا كان محط أنظار باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويبلغ أكوستا من العمر 25 عامًا وينتهي تعاقده مع ناديه الأمريكي بنهاية العام الحالي، ويتميز بمهارة فائقة، وحال انضمامه سيكون مكسبًا كبيرًا للكرة السعودية، وسبق له اللعب لصفوف إستوديانتيس دي لا بلاتا، وبوكا جونيورز.

من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية أن الدولي البرازيلي المحور رافائيل كاريوكا تلقى عرضًا من نادٍ سعودي وأخبر ناديه المكسيكي أونال بالرغبة في الرحيل، وأشارت تلك المصادر إلى أن إدارة الأهلي هي من تقدمت بالعرض.