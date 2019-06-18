هل يستمر سعود آل سويلم رئيسًا لنادي النصر السعودي لموسم آخر؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن رئيس نادي النصر السعودي سعود آل سويلم، سيستمر في منصبه لموسم آخر عن طريق التكليف، بعد أن انتهت الفترة الزمنية المحددة للترشيح عبر الجمعية العمومية، دون ترشح أي شخص لخلافته.

وبحسب صحيفة الرياض فإن قرار سعود آل سويلم بالاستمرار، جاء بعد عزوف أعضاء شرف النادي، عن الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي طوال الأيام الماضية، والتي جعلت النادي يعيش فراغاً إدارياً.

وقالت الصحيفة إنه رغم النسبة الضئيلة لقرار عودة السويلم إلى النصر واستمراره في منصبه، يبقى قرار عودته واردًا بسبب الضغوط الجماهيرية.

وأعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم رسميًا قبل أيام ابتعاده عن النادي وعدم وجود نية لديه في الترشح للرئاسة من جديد.

وقال السويلم في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر: ”جماهير الوفاء، ‏كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.

وأضاف: ”جماهير الشمس ‏بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر⁩ الأوفياء أن نؤسس لفريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لا تقل عن سنتين كأقل تقدير“.

واختتم قائلًا: ”جماهير الوفاء ‏تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكنني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله“.