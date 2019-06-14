سعود آل سويلم يعلن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي‎ (شاهد)

أعلن رئيس نادي النصر السعودي سعود ال سويلم رسمياً ابتعاده عن النادي وعدم وجود نية لديه في الترشح للرئاسة من جديد.

وقال السويلم في سلسلة تغريدات على حسابه الشصي بموقع تويتر: ”جماهير الوفاء، ‏كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.

وأضاف: ”جماهير الشمس ‏بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر⁩ الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لا تقل عن سنتين كأقل تقدير“.

واختتم قائلا: ”جماهير الوفاء ‏تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله“.

جماهير الوفاء: كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ١٤ يونيو ٢٠١٩

جماهير الشمس: بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات #النصر الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ١٤ يونيو ٢٠١٩