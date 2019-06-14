عبدالعزيز العجلان ينفي ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي (صورة)

عبدالعزيز العجلان ينفي ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي (صورة)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نفى رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان رئيس النصر السابق ما تداول عن نيته الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، والدخول في معترك الانتخابات المقبلة.

وأعلن العجلان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أنه لا يفكر في ذلك الأمر قائلًا: ”وصلتني بعض الاستفسارات حول ترشيح نفسي لرئاسة نادي النصر، وهذا الخبر غير صحيح، أنا عضو شرف من 25 عامًا وداعم لكل الإدارات ولن أتقدم لرئاسة نادي النصر“.

ورفض العجلان كل المطالبات الجماهيرية والشرفية التي حاولت إقناعه بترشيح نفسه خلفًا لرئيس النادي السابق سعود آل سويلم، الذي قرر الاكتفاء بمدة تكليفه والتي اختتمها بالفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية الثانية ستعقد الأحد المقبل، بعد أن اكتملت الأولى يوم الثلاثاء الماضي دون أن يتقدم أحد لشغل منصب الرئيس في النادي.