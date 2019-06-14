عبدالعزيز العجلان ينفي ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي (صورة)

نفى رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان رئيس النصر السابق ما تداول عن نيته الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، والدخول في معترك الانتخابات المقبلة.

وأعلن العجلان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أنه لا يفكر في ذلك الأمر قائلًا: ”وصلتني بعض الاستفسارات حول ترشيح نفسي لرئاسة نادي النصر، وهذا الخبر غير صحيح، أنا عضو شرف من 25 عامًا وداعم لكل الإدارات ولن أتقدم لرئاسة نادي النصر“.

وصلتني بعض الاستفسارات حول ترشيح نفسي لرئاسة نادي النصر وهذا الخبر غير صحيح انا عضو شرف من 25 عام و داعم لكل الإدارات ولن أتقدم لرئاسة نادي النصر — فهد العجلان (@FahadAlajlan99) June 14, 2019

ورفض العجلان كل المطالبات الجماهيرية والشرفية التي حاولت إقناعه بترشيح نفسه خلفًا لرئيس النادي السابق سعود آل سويلم، الذي قرر الاكتفاء بمدة تكليفه والتي اختتمها بالفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية الثانية ستعقد الأحد المقبل، بعد أن اكتملت الأولى يوم الثلاثاء الماضي دون أن يتقدم أحد لشغل منصب الرئيس في النادي.