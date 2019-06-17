اعتماد القوائم النهائية لمرشحي إدارة نادي الهلال السعودي (صورة)

قال نادي الهلال السعودي إن الهيئة العامة للرياضة أرسلت خطابًا بشأن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة النادي.

وأوضح الهلال أن البيان تضمن قائمتين مرشحتين لإدارة النادي، إلى جانب القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية، الذي يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، الثلاثاء.

وفيما يلي القائمتين المرشحتين لإدارة نادي الهلال:

القائمة الأولى:

فهد بن سعد بن نافل العتيبي (رئيسًا).

سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد (عضوًا).

سلطان بن أحمد بن صالح التويجري (عضوًا).

سليمان بن ناصر جبران الهتلان (عضوًا).

فيصل بن عبدالمحسن محمد غشيان (عضوًا).

فهد بن عبدالله عبدالعزيز المفرج (عضوًا).

القائمة الثانية:

موسى بن عبدالعزيز عبدالله الموسى (رئيسًا).

مشاري بن فواز زيد المسعد (عضوًا).

يعقوب بن يوسف محمد المطير (عضوًا).

عبدالله بن عبدالرحمن محمد سعيد (عضوًا).

فيصل بن عبدالرحمن سعد سعيد (عضوًا).

فيصل بن سالم فيصل أبواثنين (عضوًا).