تقارير: عبد العزيز الجليل مرشحًا وحيدًا لرئاسة نادي النصر السعودي خلفًا لسعود السويلم

كشفت تقارير صحفية على أن أصحاب القرار في نادي النصر السعودي اتفقوا على دعم عبد العزيز الجليل مرشحًا وحيدًا لتولي مهام رئاسة النادي خلفًا لسعود السويلم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإنه بعد مداولات ومناقشات بين رجال النادي العاصمي الأصفر المؤثرين استمرت أيامًا، توحدت الرؤى نحو الوقوف خلف الجليل ودعمه بغية استمرار فريق العمل الإداري نفسه في الموسم الماضي، حفاظًا على آلية العمل المقدم وتعزيزه بما يكفل استقرار النظام الإداري والمالي والفني في النادي خاصة فريق كرة القدم.

وتعهد أعضاء الشرف المؤثرين بدعم الرئيس الجديد والوقوف إلى جانبه لوجستيًا وماليًا.

يذكر أن عبد العزيز الجليل شغل منصب نائب الرئيس في إدارة سعود السويلم، وكان رجلًا محوريًا ونافذًا في عمل الإدارة التي نجحت في قيادة الأصفر، لنيل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بعد منافسة شرسة.

ويحمل الجليل بكالوريوس العلاقات العامة من جامعة الملك سعود، إضافة إلى دورات معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية.

وأعلن سعود السويلم رئيس نادي النصر، المكلف من الهيئة الرياضية السعودية، عدم ترشحه لرئاسة النادي مرة أخرى.

وبرر السويلم قراره بالاكتفاء بما قدمه مع النصر الموسم الماضي، بتتويج الفريق بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر: ”جماهير الوفاء.. تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله“.

وأضاف: ”أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى خادمًا وداعمًا لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة“.

وفي نهاية حديثه وجه السويلم الشكر لجماهير النصر، بعد دعم الفريق على مدار الموسم، وهو ما أتى بثماره في النهاية.