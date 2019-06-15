النصر يكشف حقيقة انتقال خليفة مبارك إلى نادي العين (صورة)

ردّ نادي النصر الإماراتي على التقارير التي تحدثت عن اقتراب مدافعه خليفة مبارك من الانتقال إلى نادي العين.

ونشر النصر تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“، جاء فيها ”نؤكد لكم ولجميع المتابعين الكرام بأن خليفة مبارك مرتبط بعقد رسمي مع نادي النصر ولا صحة للأخبار التي تسوّق لمغادرته إلى نادٍ آخر، كما أن شركة النصر لكرة القدم تؤكد بأن اللاعب هو من الركائز الأساسية ولن يتم الاستغناء عن خدماته“.

نؤكد لكم ولجميع المتابعين الكرام بأن خليفة مبارك مرتبط بعقد رسمي مع نادي النصر ولا صحة للأخبار التي تسوّق لمغادرته إلى نادٍ آخر ، كما أن شركة النصر لكرة القدم تؤكد بأن اللاعب هو من الركائز الأساسية ولن يتم الاستغناء عن خدماته.#نادي_النصر https://t.co/QTmWSnmDOF — AL NASR FC (@ALNasrSC) June 15, 2019

وبحسب صحيفة ”البيان“، فإن العين اقترب من إنهاء مفاوضاته بنجاح مع أكثر من لاعب مواطن أبرزهم المدافع خليفة مبارك، لاعب نادي النصر، في إطار سياسة الزعيم لتعزيز صفوفه بعناصر متميزة للعودة إلى منصات التتويج.

وكان العين قد أعلن تعاقده مع لابا كودجو فودو، حتى العام 2022، وعبدالرحمن مزيان، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مدته 4 مواسم، ومحمد هلال النعيمي، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد لمدة 5 مواسم، إلى جانب لاعب وسط الميدان، محمد جمال، البالغ من العمر 25 عامًا، لمدة 4 مواسم.

يشار إلى أن المدرب الكرواتي إيفان ليكو، البالغ من العمر 41 عامًا، سيتولى تدريب العين حتى عام 2021.

واحتل العين المركز الثالث في الدوري الإماراتي موسم 2018/2019، كما ودع من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدما حصد نقطتين فقط في 6 مباريات.