بعد ابتعاد سعود آل سويلم.. هل يترشح الأمير فيصل بن تركي لرئاسة نادي النصر السعودي؟

أنهى الأمير فيصل بن تركي التكهنات بشأن ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، من خلال رده على تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وشكر فيصل بن تركي سعود آل سويلم، الذي شغل منصب رئاسة نادي النصر الموسم الماضي، مشيدًا بالعمل الكبير الذي قدمه، حيث توج العالمي بلقب الدوري السعودي.

وقال الأمير فيصل بن تركي ردًا على سؤال حول إمكانية عودته إلى رئاسة النادي: ”تشرفنا بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة 9 سنوات وظروفي الحالية لا تسمح ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته“.

وأضاف: ”تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة، وإن كنت شخصيًا أتمنى استمراره بالفترة القادمة ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين“.

تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة وإن كنت شخصيا أتمنى إستمراره بالفترة القادمة ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين ???????? — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) June 12, 2019

وأغلقت اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، باب الترشح لرئاسة وعضوية الأندية، في حين لم يتقدم أحد بملفه لرئاسة وعضوية نادي النصر.

وسيتم إعادة فتح باب الترشح لنادي النصر يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.