تقارير: ابتعاد سعود السويلم عن رئاسة النصر السعودي يطيح بصفقة هارون كمارا 

كشفت تقارير صحفية أن ابتعاد سعود آل السويلم عن رئاسة نادي النصر السعودي تسبب في تأجيل صفقة انتقال اللاعب هارون كمارا، لاعب القادسية، للعالمي.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الجزيرة“، فإن ادارة القادسية كانت تتأهب للإعلان عن الصفقة، لكن عدم تقدم سعود السويلم تسبب في تأجيل الإعلان عنها وربما في إلغائها.

وكانت إدارة النصر عرضت على نظيرتها في القادسية مبلغ 20 مليون ريال للتعاقد مع اللاعب، وهو ما وافقت عليه إدارة النادي.

ومع رحيل السويلم، أجلت إدارة القادسية الرد على العرض النصراوي لحين استبيان موقف الإدارة الجديدة المقبلة.