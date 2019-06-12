الكشف عن سبب عدم ترشح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر السعودي مجددًا

كشف عبدالله بن زنان، المتحدث السابق باسم نادي النصر السعودي، عن رحيل سعود آل سويلم رسميًا عن رئاسة النادي، وعدم ترشحه في الإعادة، يوم الأحد المقبل، لظروف شخصية.

وأغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات رئاسة الأندية، وسط غياب تقديم أي شخص لأوراقه رسميًا لتولي المنصب في النصر، حيث من المقرر أن يعاد فتح باب الترشح مرة أخرى للعالمي، يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام.

وقال بن زنان في تغريدات عبر حسابه على تويتر: ”الظروف الخاصة لأي شخص والمواقف المختلفة تحدث في دقائق أو تتشكل في ساعات قليلة. رغبة الشامخ هي رغبة جمهور النصر ولكن الظروف أقوى“.

1️⃣

أبو فهد

مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل

أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكرا وإنجازا

عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البدايةولكنك كنت جبلا لم يهتز

رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولاتهتم لنفسك#شكرا_يالشامخ — عبدالله بن زنان (@bnznan) June 11, 2019

وأضاف موجهًا حديثة لسويلم: ”أبو فهد مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل، أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكرًا وإنجازًا، عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البداية ولكنك كنت جبلًا لم يهتز“.

2️⃣

اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط

وجهزت بيئة النصر إدارياً وفنياً ومالياً ووضعت النصر في الطريق الصحيح وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة

نعم هناك ألم لرحيلك ولكن من يعرفك يعلم تماماً أنك رجل ضحيت بإنجازك لأجل النصر#شكرا_يالشامخ — عبدالله بن زنان (@bnznan) June 11, 2019

وتابع: ”رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولا تهتم لنفسك، اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط، وجهزت بيئة النصر إداريًا وفنيًا وماليًا ووضعت النصر في الطريق الصحيح. وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة“.

واختتم: ”أخيرًا، لا يمكن أن نقول عن رحيل الشامخ إلا قدر الله وما شاء فعل“.

يذكر أن آل سويلم قاد النصر للتتويج في الموسم الماضي 2018-2019، بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ.