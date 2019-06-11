رسميًا.. إعلان موعد انطلاق الدوري السعودي لموسم 2019-2020

رسميًا.. إعلان موعد انطلاق الدوري السعودي لموسم 2019-2020

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد بداية مباريات الموسم الجديد لمسابقة المحترفين، و دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.

ودخل الدوري السعودي للمحترفين، قائمة أغلى 11 بطولة في العالم، خلال العام الماضي، وذلك بعد الدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة، والصفقات المدوية التي قامت بها الأندية المختلفة.

وكشفت الرابطة في بيان رسمي لها، عن انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة، يوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2019.

وأشارت إلى أن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، سينطلق، يوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس 2019.

وكان موسم 2018-19 من الدوري السعودي للمحترفين أحد أكثر المواسم إثارة عبر تاريخ المسابقة بعد أن استمر الصراع بين النصر والهلال إلى الجولة الأخيرة، حيث استطاع العالمي أن يحمل لقب البطولة بعد وصوله للنقطة 70 وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزعيم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث