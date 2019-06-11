رسميًا.. إعلان موعد انطلاق الدوري السعودي لموسم 2019-2020

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد بداية مباريات الموسم الجديد لمسابقة المحترفين، و دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.

ودخل الدوري السعودي للمحترفين، قائمة أغلى 11 بطولة في العالم، خلال العام الماضي، وذلك بعد الدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة، والصفقات المدوية التي قامت بها الأندية المختلفة.

مواعيد بداية مباريات #الدوري_السعودي_للمحترفين

و #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان للدرجة الأولى

للموسم الرياضي 2019-2020 pic.twitter.com/M8h2tVv8v5 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) June 11, 2019

وكشفت الرابطة في بيان رسمي لها، عن انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة، يوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2019.

وأشارت إلى أن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، سينطلق، يوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس 2019.

وكان موسم 2018-19 من الدوري السعودي للمحترفين أحد أكثر المواسم إثارة عبر تاريخ المسابقة بعد أن استمر الصراع بين النصر والهلال إلى الجولة الأخيرة، حيث استطاع العالمي أن يحمل لقب البطولة بعد وصوله للنقطة 70 وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزعيم.