محمود جنش حارس نادي الزمالك يكشف حقيقة رحيله إلى الدوري السعودي

كشف محمود عبدالرحيم ”جنش”، حارس مرمى نادي الزمالك، عن تلقيه عروضًا شفهية للاحتراف بالدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الاتصالات بدأت معه بعد تألقه في مباراة السوبر المصري السعودي التي أقيمت بين الزمالك والهلال السعودي في الموسم الحالي.

وأكد اللاعب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه مرتبط بعقد مع النادي الأبيض ولا يحق له الرحيل دون موافقة مسؤوليه، مشددًا على أنه لا يمانع من الاستمرار مع الزمالك في الفترة المقبلة، وتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ويرتبط جنش بعقد مع الزمالك ينتهي بعد بنهاية موسم 2020-2021، ويفكر مسؤولو النادي الأبيض في تمديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة للإبقاء عليه لفترة أطول، خاصة أنه الحارس الأساسي.

وأضاف الحارس الدولي أنه لا يمانع في الاستمرار مع الزمالك لفترة مقبلة في حالة رغبة النادي في تمديد تعاقده بشرط تقديره ماديًا بالصورة التي تليق به، موضحًا أنه تحت أمر النادي ولكن لم يتحدث معه أي فرد حتى الآن فيما يخص مسألة تمديد تعاقده من عدمه.

وأوضح جنش أن الزمالك يستهدف حاليًا الفوز ببطولة الدوري المصري بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، مشددًا على أن جميع المباريات المقبلة نهائي كؤوس للفريق.