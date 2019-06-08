هل يغادر بافيتيمبي غوميز نادي الهلال السعودي؟

أثار المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال السعودي، المهاجم بافيتيمبي غوميز القلق بين مشجعي ناديه بسبب الأنباء الواردة من تركيا حول رغبة فنربخشة في ضم اللاعب.

وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عن أن مسؤولي فنربخشة يضعون غوميز ضمن أبرز أولوياتهم للتعاقد معه في الصيف الحالي.

وقالت الصحف إن اللاعب غير سعيد في الهلال وهو ما يمنح نادي فنربخشة الأفضلية في ضمه، علمًا بأن علاقة مدير النادي التركي رائعة بوكيله.

ونقلت وسائل الإعلام في تركيا حديث اللاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إذ قال إنه يجب نسيان الماضي والنظر للمستقبل“.

وانضم غوميز، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى الهلال الصيف الماضي قادمًا من غالاتا سراي التركي، وسجل للزعيم 28 هدفًا وصنع 6 في 38 مباراة في جميع المسابقات