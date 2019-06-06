إصدار اللائحة الأساسية وعودة عموري إلى العين.. ضمن أبرز أخبار الأندية السعودية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة.

وكشفت هيئة الرياضة في بيان رسمي لها، عن أن اللائحة الجديدة، التي خضعت للتدقيق والمراجعة، من قبل خبراء ومختصين معتمدين، تضمنت تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها، التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية.

وفي الإطار ذاته كشفت تقارير صحفية عن أن رجل الأعمال فهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، سيتقدم بشكل رسمي لرئاسة نادي الهلال الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة ”الجزيرة“، وفقًا لمصادرها عن اتفاق بن نافل مع الدنماركي مايكل لاودروب، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق والمدير الفني السابق للدحيل القطري لتدريب الهلال، وسعود كريري الأقرب لمنصب مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد.

رحيل عموري

وفي شأن هلالي أخر بات الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) قريبا من العودة لناديه السابق العين، إذ قالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية يوم الخميس إن إدارة العين قد اتفقت مع لاعبها السابق على العودة للفريق في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، قالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ إن الهلال يتجه لإيقاف مفاوضاته مع إدارة بنفيكا البرتغالي بشأن التعاقد مع البيروفي أندريه كاريلو بسبب مغالاة النادي البرتغالي في طلباته، إضافة لمزايدة أندية أخرى على الصفقة وبالتالي ارتفاع سعره.

ودخل النصر بقوة في الصفقة وتقدم بعرض يزيد عن عرض الهلال للاعبه الذي استعاره من بنفيكا الموسم الماضي وظهر بشكل طيب مع ”الزعيم“ خلال الموسم المنصرم.

صفقات النصر

وبعيدا عن صفقة كاريلو أبدى النصر بطل الدوري السعودي اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي إدميلسون جونيور جناح نادي الدحيل في الموسم المقبل.

وانضم إدميلسون للدحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير/كانون الثاني الماضي وأسهم بشكل كبير في فوز الفريق لقب كأس أمير قطر على حساب السد بطل الدوري ، إذ فاز الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد الوكرة الذي يستضيف بعض مباريات كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة ”العرب“ القطرية، إن إدارة النصر قدمت عرضًا مقابل 15 مليون يورو لشراء عقد اللاعب ليكون بديلا للنيجيرى الدولي أحمد موسى، الذي لم يقدم الأداء المنتظر منه في الموسم الأول مع النصر.

وشارك أحمد موسى في 24 مباراة بالدوري السعودي، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف، وصنع مثلهم.