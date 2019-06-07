السعودي منصور الشهيل يفوز بنزال باتل رويال (فيديو وصور)

شهد عرض WWE إنجازًا مهمًا بعدما فاز السعودي منصور الشهيل في نزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجمًا.
وأُقيم النزال على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم الجمعة.
وتواجد عشرات آلاف المشجعين لمشاهدة عرض WWE سوبر شوداون، وسط احتفالات وأجواء خيالية في العرض الأول من نوعه.
وتغلب المصارع الأمريكي سيث رولينز على منافسه ومواطنه بارون كوربن، كما تغلب راندي أورتن على تريبل إتش، وشين ماكمان على رومان رينز.
مواجهة مثيرة بين المصارع السعودي #منصور_الشهيل والأيس
تابعونا الآن فى تغطية خاصة سوبر شوداون بمدينة جدة على #MBCAction#WWE_MBCAction#WWESSD#UniversalTitle pic.twitter.com/u9MX8fUgaS
— MBC Action (@mbcaction) June 7, 2019
منصور .. منصور .. منصور ..
يفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE #WWESSD pic.twitter.com/KO90mqbRHK
— WWE MENA (@WWEmena) June 7, 2019
حماس جماهيري كبير بانتصار منصور بأكبر باتل رويال في تاريخ WWE
منصور أكد بعد نهاية النزال بأنه فخور بهذه اللحظة و أن حلمه تحقق #WWESSD pic.twitter.com/iVbCsUZmtI
— WWE MENA (@WWEmena) June 7, 2019