السعودي منصور الشهيل يفوز بنزال باتل رويال (فيديو وصور)

شهد عرض WWE إنجازًا مهمًا بعدما فاز السعودي منصور الشهيل في نزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجمًا.

وأُقيم النزال على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم الجمعة.

وتواجد عشرات آلاف المشجعين لمشاهدة عرض WWE سوبر شوداون، وسط احتفالات وأجواء خيالية في العرض الأول من نوعه.

وتغلب المصارع الأمريكي سيث رولينز على منافسه ومواطنه بارون كوربن، كما تغلب راندي أورتن على تريبل إتش، وشين ماكمان على رومان رينز.

منصور .. منصور .. منصور ..

يفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE #WWESSD pic.twitter.com/KO90mqbRHK — WWE MENA (@WWEmena) June 7, 2019