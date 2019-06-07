سيث رولينز ينتصر على بارون كوربن في سوبر شوداون (صور)

تغلب المصارع الأمريكي سيث رولينز على منافسه ومواطنه بارون كوربن في النزال الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في عرض WWE سوبر شوداون.

كما تغلب راندي أورتن على تريبل إتش بعد منافسة شرسة، وشين ماكمان على رومان رينز.

ويقام عرض WWE سوبر شوداون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في المملكة العربية السعودية.

النزال الأول بين سيث رولينز و بارون كوربن في سوبر شوداون ينتهي بانتصار بطل اليونفيرسال سيث رولينز #WWESSD pic.twitter.com/JdkojKDc8k — WWE MENA (@WWEmena) June 7, 2019