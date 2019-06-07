لماذا أوقف نادي الهلال السعودي جميع مفاوضاته مع اللاعبين الجدد؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع، تتجه إلى إيقاف مفاوضاتها لاستقطاب لاعبين جدد لدعم الفريق الأول إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.

ويسعى الهلال لدعم صفوف الفريق بعد موسم سيئ خرج فيه دون أي بطولة.

ويتنافس عدد من الأسماء على رئاسة نادي الهلال أبرزهم فهد بن نافل، المدعوم من الأمير الوليد بن طلال.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن تحركات الهلال الحالية تهدف فقط لحسم الملفات الشائكة وجاءت بالتشاور مع كبار أعضاء الشرف وفهد بن نافل المرشح الأبرز لرئاسة النادي، ومن بينها حسم شراء عقد البيروفي كاريلو والتعاقد مع مدرب.

وأشارت تقارير إلى أن بن نافل هو الأقرب لرئاسة الهلال، كما أنه سيتعاقد مع المدرب مايكل لاودروب لقيادة الفريق حال فوزه برئاسة النادي.

وبحسب الرياضية أيضًا، فإن إدارة الهلال المكلفة لن تعقد المؤتمر الصحافي المعلن عنه سابقًا إلى حين اكتمال عدد من الملفات المعلقة للحديث عنها لوسائل الإعلام وجماهير النادي.