تقارير: فهد بن نافل يتقدم لرئاسة نادي الهلال السعودي.. والمدرب مايكل لاودروب هديته للفريق

كشفت تقارير صحفية أن رجل الأعمال فهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، سيتقدم بشكل رسمي لرئاسة نادي الهلال السعودي الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة ”الجزيرة“، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، وفقًا لمصادرها عن اتفاق بن نافل مع الدنماركي مايكل لاودروب، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، لتدريب الهلال، وسعود كريري الأقرب لمنصب مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد.

وكان الأمير محمد بن فيصل قد قدم استقالته من منصبه في رئاسة الهلال بعد تدهور نتائج الفريق، ليخلفه مؤقتًا عبد الله الجربوع.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، شروط الترشح لرئاسة وعضوية الأندية السعودية.

وتقرر اعتماد نظام الترشح عن طريق القائمة فقط، التي يجب أن تشتمل على عدد مكون من 5 إلى 9 أعضاء، لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وتأتي شروط الترشح لرئاسة أو عضوية الأندية، على النحو التالي:

أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ومن أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى حصوله على درجة بكالوريوس، وللعضوية أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وألا يقل عمره عن 25 ولا يزيد على 65 عامًا.

ويقوم المرشح بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي في الطرق النظامية، وتوقيع إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس، وأن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خلال فترة الترشح المحددة بأحكام هذه اللائحة.

أما لعضوية الأندية، فهناك نوعان، العضوية الذهبية ويقدم العضو فيها دعمًا سنويًا، بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال، والعضوية العادية حيث يقيد العضو في سجلات النادي، ويدفع اشتراكًا سنويًا بمبلغ ألف و500 ريال لنادي الصم والاحتياجات الخاصة.

ومن جهة أخرى، قرر عبد العزيز بن تركي، إلغاء العضوية الشرفية للأندية الرياضية السعودية.