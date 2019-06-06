عموري يعود للعين ونادي الهلال يوقف مفاوضات شراء كاريلو

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري لن يكون موجودًا في الهلال في الموسم الرياضي المقبل.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة العين الإماراتي قد اتفقت مع لاعبها السابق على العودة للفريق في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، قالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ إن الهلال يتجه لإيقاف مفاوضاته مع إدارة بنفيكا بسبب مغالاة النادي البرتغالي في طلباته، إضافة لمزايدة أندية أخرى على الصفقة وبالتالي ارتفاع سعره بكثير عن قيمته السوقية الحقيقية.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن نية الإدارة النصراوية دفع مبلغ 17 مليون يورو نظير الفوز باللاعب.