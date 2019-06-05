وكيل علي معلول يكشف حقيقة اهتمام النادي الأهلي السعودي باللاعب

كشف علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت عن تلقيه عرضًا رسميًا من نادي أهلي جدة السعودي للانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال محمد جمال العاصي، وكيل أعمال معلول، إن إدارة أهلي جدة لم تتواصل معه بخصوص اللاعب ولم تقدم أي عرض للأهلي، مؤكدًا أن معلول أبلغه بأنه لم يتلقَ أي اتصالات من قبل مسؤولي النادي السعودي.

وأضاف العاصي لـ“إرم نيوز“ أن معلول أبلغه أنه سعيد ويشعر بالاستقرار في صفوف النادي الأهلي، ولا يفكر في الرحيل عنه في الوقت الحالي، خاصة أنه مصمم على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الموسم المقبل، لتعويض إخفاق المواسم الماضية في البطولة.

وعن رغبة بيراميدز في التعاقد مع اللاعب، قال العاصي: ”لم تحدث أي مفاوضات من أي نوع بين بيراميدز ومعلول، وبصفته مسؤولًا في النادي، أكد أن اللاعب خارج تفكير الإدارة تمامًا، ”رغم منصبي في بيراميدز، وساهمت في تجديد عقد اللاعب مع الأهلي“.

وتابع العاصي أن كل تركيز معلول حاليًا منصب مع منتخب بلاده الذي سيخوض نهائيات أمم أفريقيا الشهر الجاري في مصر؛ من أجل تعويض المستوى المتواضع الذي قدمه في كأس العالم الأخيرة في روسيا.