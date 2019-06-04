أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. محمود الخطيب يتمسك ببقاء لاسارتي.. والبدري يدخل حسابات مرتضى منصور

أصبحت نغمة تغيير المدربين الملف المنتظر بالنسبة لأندية الدوري المصري بداية من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، حتى أصغر الأندية التي تشارك في الموسم المقبل.

وأعلن الزمالك رحيل مدربه، السويسري كريستيان جروس، وتعيين خالد جلال الذي قاد المهمة في لقاء حرس الحدود بالدوري، كما يسود الغموض موقف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، بينما أعلن بيراميدز رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز، والبحث عن مدير فني جديد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في السطور التالية موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الثلاثاء.

الخطيب يتمسك ببقاء لاسارتي

تمسك محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ببقاء المدرب لاسارتي في منصبه كمدير فني للفريق الأحمر، رغم مطالب التغيير داخل القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي.

ودافع الخطيب عن فكرة بقاء لاسارتي، والتي تم طرحها في لجنة التخطيط التي تم تشكيلها مؤخرًا، مؤكدًا أن لاسارتي عانى بشكل طبيعي في موسمه الأول في قارة أفريقيا، والقادم سيكون أفضل مع تدعيم الفريق.

وبدأ مسؤولو الأهلي الترتيب للقائمة الخاصة بالموسم المقبل من خلال استعراض تقرير الجهاز الفني بخصوص رحيل بعض اللاعبين من عدمه إلى جانب إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين على سبيل الإعارة وعرض البعض الآخر للبيع.

البدري يدخل حسابات مرتضى

دخل حسام البدرين رئيس نادي بيراميدز، والمدير الفني الأسبق للأهلي، بقوة حسابات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لقيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأبدى مرتضى منصور رغبته في إسناد قيادة الزمالك للبدري في الموسم المقبل، خاصة أن البدري يملك خبرات طويلة في مجال التدريب إلى جانب أنه ليس مرتبطًا بأي فريق في الفترة الحالية، وأيضًا إمكانية رحيله عن منصبه في ظل عدم استقرار الرؤية بالنسبة لإدارة بيراميدز.

سموحة يفتح المزاد على حسام حسن

فتحت إدارة نادي سموحة المزاد على المهاجم حسام حسن نجم الفريق لبيعه الموسم المقبل.

وأعلن نادي سموحة عرض حسام حسن للبيع من أجل تحقيق أقصى استفادة مالية بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على رحيل اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك.

لاعب بيراميدز للدوري البلجيكي

وافق نادي بيراميدز على رحيل لاعبه البيروفي كريستيان بينافينتي إلى فريق جينك البلجيكي الذي دخل في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب الموسم المقبل.

ورفض نادي بيراميدز فكرة فسخ عقد اللاعب، وطالب بإرسال عرض رسمي لدراسته، وأبدى مسؤولو بيراميدز موافقتهم على رحيل اللاعب في الموسم الجديد مع التعاقد مع لاعب مميز في مركز صانع الألعاب.

اتحاد الكرة في ورطة

أصبح الاتحاد المصري لكرة القدم في ورطة بعد خطاب الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بضرورة تحديد الأندية المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية الأفريقية، في الموسم الجديد قبل يوم 30 يونيو الجاري.

وتمسك مسؤولو اتحاد الكرة باستكمال الدوري بعد بطولة أمم أفريقيا التي تنتهي يوم 19 يوليو المقبل، وتقرر أن يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمصري بالكونفيدرالية الأفريقية لاحتلاله المركز الرابع، ولكن يبقى هناك صراع بين الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني.