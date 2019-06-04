صحيفة برتغالية: نادي النصر يقلب الطاولة على الهلال ويقترب من ضم كاريلو

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية الواسعة الانتشار أن إدارة النصر السعودي تهدد بقاء اللاعب أندريه كاريلو في صفوف الهلال؛ بسبب نيتها تقديم عرض أعلى من العرض الذي تقدمت به إدارة الهلال لضم اللاعب البيروفي أندريه كاريلو.

وقالت الصحيفة: إن الهلال وصل بالفعل للرقم الذي طلبه رئيس النادي حيث تقدم بعرض وصلت قيمته نحو 15 مليون يورو، وإن رد إدارة النادي البرتغالي قد يتأخر عن الهلال بسبب رغبة النصر في تقديم عرض بقيمة 17 مليون يورو.

الإعلامي عبدالعزيز المريسل شكك في عرض الهلال للاعب، وأنه بقيمة 15 مليون يورو متسائلًا هل الـ 7 ملايين أصبحت 15 مليونًا؟ في حين رد على تغريدة رئيس النصر بالتهنئة بالعيد بأن السويلم رصد 15 مليونًا لشراء اللاعب.

اللاعب كان قد انضم للهلال بنظام الإعارة من بنفيكا، حيث حصل ناديه البرتغالي على 3 ملايين يورو مدة عام في حين كان راتب اللاعب 4 ملايين يورو من الهلال وقدم مستويات مميزة مع الفريق.