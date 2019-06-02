هارون كمارا يقترب من نادي النصر مقابل 25 مليون ريال

اقترب نادي النصر السعودي من عقد ثاني صفقات الفريق الصيفية، بالحصول على خدمات هارون كمارا لاعب نادي القادسية لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وعقدت إدارة العالمي اجتماعًا مع نظيرتها في القادسية وتم التوصل الي اتفاق لإتمام الصفقة، يقتضي حصول بطل الدوري السعودي على خدمات هارون كمارا مقابل مبلغ 25 مليون ريال للقادسية.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن إدارة القادسية كانت قد تلقت عروضًا من جانب أندية النصر والاتحاد والأهلي للتعاقد مع ثنائي الفريق، هارون كمارا ومحمد خبراني.

النصر كان قد نجح في التعاقد مع صالح آل عباس مهاجم نادي نجران خلال الصيف الجاري.