محمد السهلاوي يعلن رحيله رسميًّا عن نادي النصر السعودي

ودع محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر السعودي، يوم الأحد، فريقه رسميًّا بعد أن قضى 10 أعوام بقميص ”العالمي“.

وانتقل السهلاوي إلى النصر في عام 2009 قادمًا من صفوف فريق القادسية، وخلال أعوامه العشرة التي قضاها المهاجم في أصفر العاصمة، فاز بثلاثة ألقاب للدوري السعودي للمحترفين، 2014 و2015 و2019، وكأس ولي العهد 2014.

ما أقسى الفراق، وما أصعب كلمات الوداع

شكراً جماهير النصر الغالية

شكراً لدعمكم، لوقفاتكم، للحب الذي وجدته منكم

كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائماً لن أنسى الأيام التي احتفلنا سوياً فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي

تلك اللحظات التي ستظل خالدة في عقلي لن أنساكم — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) June 1, 2019

وعلى صعيد المنتخب السعودي، سجل السهلاوي 28 هدفًا في 42 مباراة، كما تصدر السهلاوي قائمة ترتيب الهدافين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 برصيد 16 هدفًا.

وكتب السهلاوي عبر صفحته في ”تويتر“: ”ما أقسى الفراق، وما أصعب كلمات الوداع شكرًا جماهير النصر الغالية شكرًا لدعمكم، لوقفاتكم، للحب الذي وجدته منكم كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائمًا لن أنسى الأيام التي احتفلنا سويًّا فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي تلك اللحظات التي ستظل خالدة في عقلي لن أنساكم“.

شكراً زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أياماً لا تنسى

شكراً كحيلان الوفاء الأمير فيصل بن تركي

شكراً للشامخ سعود آل سويلم

شكراً أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف سيبقى هذا الكيان العظيم وجماهيره الوفية في قلبي دائماً

استودعكم الله — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) June 1, 2019

وأضاف: ”شكرًا زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أيامًا لا تنسى شكرًا للأمير فيصل بن تركي شكرًا لسعود آل سويلم شكرًا أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف سيبقى هذا الكيان العظيم وجماهيره الوفية في قلبي دائمًا استودعكم الله“.