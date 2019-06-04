نادٍ صيني بصدد شراء عقد أحمد موسى من النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تلقت عرضًا مغريًا من أحد الأندية الصينية المهتمة بضم اللاعب النيجيري أحمد موسى جناح أيسر الفريق.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن إدارة النادي تدرس العرض الصيني المقدم لشراء عقد اللاعب الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن نادي شانغهاي شينخوا الصيني هو من يسعى للتعاقد مع أحمد موسى والاستفادة من خبراته، مستغلًا فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وانتقل موسى إلى صفوف نادي النصر من ليستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي بعقد 3 سنوات، ومن المحتمل أن يتخلى النادي عن اللاعب الدولي لعدم تقديمه المستويات المطلوبة حتى الآن.