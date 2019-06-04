حقيقة رحيل عمر السومة عن الأهلي وانضمامه لنادي الهلال

نفى مصدر قريب الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية والخاصة باقتراب المحترف السوري في صفوف الفريق عمر السومة من الانضمام لنادي الهلال .

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل تخص اللاعب، كاشفًا عن اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الراقي والانضمام للهلال في تصريحاتٍ فضائية.

وأكد المريسل أن عمر السومة يتبقى له موسمان في عقده مع الأهلي، إلا أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل والانضمام إلى الهلال مطالبًا الأمير منصور بن مشعل بالاجتماع معه لبحث طلباته.

وانضم السومة لصفوف الأهلي في يوليو 2014 الماضي قادمًا من القادسية الكويتي، بعقد يمتد حتى يونيو 2020، قبل أن يمدد تعاقده لموسم إضافي.

وشارك المهاجم السوري صاحب الـ30 عامًا منذ ارتدائه قميص الأهلي في 150 مباراة، أحرز خلالها 142 هدفًا، وتمكن من صناعة 21 تمريرة حاسمة لزملائه.