هل يستطيع عمر السومة مغادرة النادي الأهلي السعودي؟ (فيديو)

قال الإعلامي السعودي طارق كيال، إن عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لا يستطيع مغادرة النادي.

وربطت تقارير صحفية قطرية بين عمر السومة والانتقال إلى نادي الدحيل القطري، حيث أشارت تقارير إلى أن السومة يرغب في الرحيل عن ناديه السعودي.

وقال كيال إن السومة لا يستطيع المغادرة، حيث يتبقى في عقده عامان.

وكشفت تقارير صحفية قطرية عن رغبة عمر السومة محترف النادي الأهلي بمغادرة فريقه نهاية الموسم الجاري، وعدم استكمال تعاقده مع الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة الوطن القطرية، فإنه من المنتظر أن يكون الدحيل القطري هو الوجهة المنتظرة لهداف الدوري السعودي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وخرج الأهلي الموسم الحالي خالي الوفاض، وهو ما تسبب برغبة عدد من لاعبيه في الرحيل، منهم دجانيني تفاريس، والحارس محمد العويس.