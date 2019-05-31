وداع الأخضر الشاب للمونديال وعرض تركي لحمد الله الأبرز في أخبار السعودية

ودَّع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم للشباب، بعد خسارته أمام منتخب بنما بهدفين مقابل هدف في ثالث مباريات الدور الأول للبطولة التي تستضيفها بولندا ليتلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

وتقدم منتخب بنما بالهدف الأول في الدقيقة السابعة، سجله أكسل ماكنزي، قبل أن تتعادل السعودية في الدقيقة 53 بهدف لفراس البركان، ثم أضاف دييغو فالانتا الهدف الثاني لبنما في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد منتخب بنما إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف منتخب مالي، فيما ظل المنتخب السعودي في ذيل ترتيب المجموعة الخامسة.

لكن من الأشياء الطيبة رغم الخسارة أن تقارير صحفية أشارت إلى أن نادي كراكوفيا البولندي، الذي يشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، قد طلب ضم خالد الغنام، لاعب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بداية من الموسم المقبل.

وقال ميهاو بوبيرز، مدرب فريق كراكوفيا خلال تصريحات لصحيفة ”الرياضية“ السعودية:“اللاعب رائع، ومستواه مميَّز، ويستحق اللعب في أوروبا، وأريده في فريقي في الدوري الأوروبي الموسم المقبل“.

وأبلغ المدرب الصحيفة أنه سيتشاور مع رئيس النادي قبل أن يتقدم بعرض رسمي للاعب للحصول على خدماته، علمًا بأن الغنام يلعب في نادي القادسية.

عرض تركي لحمد الله

أشارت تقارير صحفية محلية إلى أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر والدوري السعودي تلقى عرضًا من مالاتيا سبور التركي، لكن اللاعب صرح في وقت سابق أنه مرتبط بعقده الحالي مع النصر ولا يفكر في الرحيل.

واستدعى الفرنسي إيرفي رينار المدير الفني للمغرب هداف الدوري السعودي للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني المبدئية المكونة من 27 لاعبًا لخوض معسكر محلي ومباراتين وديتين قبل كأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر المقبل.

وسبق أن وجَّه رينار الدعوة إلى حمد الله، الذي قاد النصر للفوز بلقب الدوري السعودي، منذ عدة أشهر للانضمام لتشكيلة المغرب، لكن لاعب أولمبيك أسفي السابق اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب عائلية، وذكرت تقارير أنه كان غاضبًا من استبعاده لسنوات رغم التألق الواضح.

وأنهى حمد الله الموسم وفي رصيده 34 هدفًا في الدوري ليحطم الرقم القياسي المسجل في موسم واحد قبل أن ينال لقب أفضل لاعب بالمسابقة.

عودة خربين

انتهت إعارة المهاجم السوري عمر خربين لبيراميدز المصري، وسيعود إلى صفوف الهلال الموسم المقبل، بينما أشارت تقارير صحفية محلية إلى اقتراب اللاعب الدولي الأسترالي ميلوش ديجينيك مدافع الهلال من العودة إلى ناديه السابق النجم الأحمر الصربي.

وفي شأن آخر أكد سعد العفالق رئيس نادي الفتح أن النادي لبَّى طلبات المدرب التونسي فتحي الجبال بالتعاقد مع 3 لاعبين حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجبال سيستمر لمدة موسم آخر في قيادة الفريق.