نجم منتخب الشباب السعودي خالد الغنام مطلوب في بولندا

كشفت تقارير صحفية أن نادي كراكوفيا البولندي، الذي يشارك في ”يوروبا ليغ“ الموسم المقبل، قد طلب ضم خالد الغنام، لاعب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، إلى صفوفه ابتداءً من الموسم المقبل.

وقال ميهاو بوبيرز، مدرب فريق كراكوفيا الأول لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة الرياضية: ”اللاعب رائع، ومستواه مميَّز، ويستحق اللعب في أوروبا، وأريده في فريقي في يووربا ليج الموسم المقبل“.

وأبلغ المدرب الصحيفة بأنه سيتشاور مع رئيس النادي قبل أن يتقدم بعرض رسمي للاعب للحصول على خدماته، علمًا بأن الغنام يلعب في نادي القادسية.

وكان المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا قد خرج من الدور الأول في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في بولندا، بعد تعرضه للهزيمة أمام منتخبي مالي وبنما