إنهاء تكليف عبدالله بترجي وإمكانية عودة جيسوس للهلال.. ضمن أبرز أخبار الأندية السعودية

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، قرارًا بإنهاء تكليف عبدالله بترجي من رئاسة النادي الأهلي، وتكليف أحمد الصايغ بتسيير الأعمال حتى موعد الجمعية العمومية المقبلة.

وكان البترجي قد عُيّن رئيسًا لقطب جدة أواخر العام الماضي، خلفًا لماجد النفيعي الذي استقال من المنصب.

وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة: الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس مجلس الإدارة، يصدر قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله البترجي من رئاسة مجلس إدارة الأهلي، وتكليف أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة“.

مفاوضات نصراوية

وأشارت تقارير صحفية أجنبية إلى أن النصر بطل الدوري السعودي يخطط لضم السنغالي عبدالله با، مدافع رايو فايكانو الإسباني؛ ليحل بديلًا للمدافع البرازيلي برونو أوفيني.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن النصر سبق وأن فاوض اللاعب في فترة الانتقالات السابقة، حيث رصدت الإدارة حينها نحو خمسة ملايين يورو لكن العرض قوبل بالرفض من النادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر سترسل عرضًا جديدًا لإدارة النادي الإسباني، إذ من المنتظر أن تكون قيمته أقل من العرض السابق بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية.

وبعيدًا عن النادي، قال المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف ”العالمي“ والدوري السعودي إن هدفه حاليًا هو الفوز بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وقال إن المغرب لم يحقق أي إنجاز في البطولة منذ بلوغ نهائي نسخة 2004 في تونس، وقبلها لم يتوج أسود الأطلس باللقب سوى مرة واحدة عام 1976.

هل يعود جيسوس للهلال؟

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للهلال، أن مسؤولي النادي تفاوضوا معه للعودة من جديد إلى الفريق لكنه قال إنه تلقى العديد من العروض بينها أحد الأندية المصرية ولم يحسم أمره بعد.

ورحل جيسوس عن الهلال بالتراضي في يناير/كانون الثاني الماضي وتم تعيين الكرواتي زوران ماميتش مدربًا جديدًا، قبل إقالته وتعيين بريكليس شاموسكا مؤقتًا.

وفي إطار صفقة التعاقد مع البيروفي اندريه كاريلو بشكل نهائي، قال اللاعب المعار من بنفيكا البرتغالي إنه قد يعود لاستكمال عقده مع بنفيكا الذي يستمر فيه موسمين.

وانضم كاريلو لتشكيلة منتخب بيرو في كأس كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل، وذلك بعدما قاد الفريق في كأس العالم 2018 في روسيا.

وبعيدًا عن قطبي الرياض، أشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني السابق للاتحاد بات من بين المرشحين لتدريب الاتفاق الموسم المقبل.

واستقر لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد الحالي، على عدم الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة، بينما أعلن النادي رسميًا تجديد عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة ثلاثة مواسم.