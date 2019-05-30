رسميًا.. إنهاء مهام عبدالله البترجي وتكليف أحمد الصايغ برئاسة النادي الأهلي السعودي

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية قرارًا بإنهاء تكليف عبدالله البترجي من رئاسة النادي الأهلي، وتكليف أحمد الصايغ بتسيير الأعمال حتى موعد الجمعية العمومية المقبلة.

وكان البترجي قد عُيّن رئيسًا للنادي الغربي أواخر 2018، خلفًا لماجد النفيعي الذي استقال في وقت سابق.

وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة: الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس مجلس الإدارة، يصدر قرارًا يقضي بإنهاء تكليف عبدالله البترجي من رئاسة مجلس إدارة الأهلي، وتكليف أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وتسلم بترجي دفة قيادة النادي بالتكليف، خلفًا للرئيس السابق ماجد النفيعي منتصف الموسم، ولم ينجح الأهلي خلال رئاسة بترجي بتحقيق نتائج إيجابية، واكتفى الفريق هذا الموسم بالتأهل إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا .