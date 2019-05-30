تقارير: نادي النصر السعودي يخطط لضم السنغالي عبدالله با من رايو فاليكانو الإسباني

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن إدارة نادي النصر السعودي تخطط لضم السنغالي عبدالله با، مدافع فريق رايو فاليكانو، ليحل بديلًا عن المدافع البرازيلي برونو أوفيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر سبق وأن فاوض اللاعب في فترة الانتقالات السابقة، إذ رصدت الإدارة وقتها نحو 5 ملايين يورو قبل أن ترفض إدارة النادي الإسباني رحيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر سترسل عرضًا جديدًا لإدارة النادي الإسباني، إذ من المنتظر أن تكون قيمته أقل من 5 ملايين يورو بعد هبوط رايو فاليكانو للدرجة الأقل.

وشددت الصحيفة، أن اللاعب يرغب في الانتقال للنصر؛ بسبب العرض المادي القوي له، إضافة لأنه يعرف أفرادًا من الطاقم الفني للفريق السعودي، لكن إدارة النادي الإسباني أبلغته أنها سترفض العرض.