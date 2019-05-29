المغربي عبدالرزاق حمد الله: أحترم تعاقدي مع نادي النصر ولن ألتفت للعروض الأوروبية

قال اللاعب المغ2ربي عبدالرزاق حمد الله إنه يحترم تعاقده مع نادي النصر السعودي ولن يلتفت لأي عروض تصل إليه سواء كانت عربية أو أوروبية.

وقال اللاعب في تصريحات لإذاعة مارس المغربية: ”أنا حاليًا لدي عقد مع ⁧النصر⁩ واحترمه ولن أُناقش أي عرض سواء كان أوروبيًا أو غير ذلك“.

وأضاف اللاعب: ”لم أُجدد عقدي حتى الآن مع النصر لأني في انتظار الرئيس المُنتخب الجديد لأُناقِش معه موضوع العقد لكني أتوقع استمرار السويلم، ومع ذلك أنا لدي عِدة عروض من أوروبا“.

وأضاف: ”هُناك الكثير من الجماهير المُتعصبة، جمهور الاتحاد في فترة خرج بتصرفات سيئة ضدي لكني تجاوزتها، لأنني أجيد اللغة العربية كانت وسائل الإعلام دومًا تطلبني للحديث وكنت أحاول الحديث بعقلانية لإبعاد أي ضغوطات عن الفريق ”

واختتم قائلًا: ”الدوري السعودي قوي جدًا ولقي ضجة إعلامية كبيرة في الوطن العربي كله وليس في السعودية فقط“.