وسط أنباء رحيله عن نادي النصر السعودي.. جمهور ”العالمي“ يودع البرازيلي برونو أوفيني

حرصت جماهير نادي النصر السعودي على توجيه رسائل الوداع للاعب البرازيلي برونو أوفيني، الذي رحل لقضاء إجازته عقب انتهاء الموسم المنقضي، بتتويج العالمي بطلًا لدوري المحترفين.

وانتهى عقد أوفيني مع النصر بنهاية الموسم المنقضي، ولم يجدد اللاعب تعاقده قبل سفره إلى بلاده؛ ما أثار استغراب الجماهير، إذ أكدت مصادر جريدة ”الشرق الأوسط“، أن الحارس الأسترالي جونز والمدافع البرازيلي برونو والنيجيري أحمد موسى تحت مجهر البرتغالي فيتوريا مدرب فريق النصر ومن المرجح أن يستغنى عن خدماتهم في الموسم الجديد.

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، سواء بالحفاظ على العناصر المؤثرة أو إبرام صفقات جديدة.

وخاض أوفيني 28 مباراة برفقة النصر الموسم المنصرم، بواقع 2520 دقيقة، سجل خلالها هدفين فقط.

وكشفت شبكة ”Transfermerkez“، عن تقديم نادي سيفاس سبور التركي، عرضًا رسميًّا إلى اللاعب البرازيلي لضمه إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الشبكة، إلى أن برونو، رحب مبدئيًّا بالانتقال إلى سيفاس سبور، حال عدم تجديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل، مع فريق النصر.

ونشر الإعلامي حواس العايد، صورة مع برونو على حسابه على تويتر، قائلًا: ”وداعًا يا صديقي.. قضيت في النصر ثلاث سنوات جميله ورائعة كسبت بها محبة الجميع“.

وداعاً ي صديقي ،،

قضيت في النصر ثلاثة سنوات جميله ورائعه كسبت بها محبة الجميع

وختمتها باغلى الكؤوس ???? #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#رأس_برونو ????????

البرازيلي برونو اوفيني اول اجانب النصر المغادرين ????

سقف الطموح ارتفع كثيراً عن السابق ????#صفقات_النصر_العالمي_2019 pic.twitter.com/H2x1RtCV35 — حواس العايد (@Hawasalayed) May 28, 2019

وقال مصطفى الشيخي: ”شكرًا برونو قدمت أغلى دوري للعالمي“.

وأشار الإعلامي عايض العبدالله: ”لك أن تتخيل بأن رأس برونو الذي جاب الصدارة وبعثر أحلام الجار لن يتم التجديد له ولم تجعله جماهير النصر أسطورة رغم كل ما فعل“.

لك أن تتخيل بأن #رأس_برونو الذي جاب الصدارة وبعثر أحلام الجار لن يتم التجديد له ولم تجعله جماهير #النصر أسطورة رغم كل ما فعل!!

فرق الطموح والأمجاد ونوعيتها ????????

التسجيل في مرماهم عادي جداً ????????#وداعا_برونو pic.twitter.com/NaXOQCXucm — عايض العبدالله (@AyedhAlabdullah) May 29, 2019

وقال الكاتب السعودي شويش الفهد: ”وداعًا برونو، سيظل هدفك عالقًا في أذهان الهلاليين قبل النصراويين“.