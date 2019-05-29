تقارير: نادي النصر السعودي يقدم عرضًا لضم هارون كمارا من القادسية

كشفت تقارير صحفية عن تقدم إدارة نادي النصر السعودي بعرض إلى نظيرتها في القادسية لضم المهاجم هارون كمارا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الأربعاء، فإن عرض النصر وصل إلى 20 مليون ريال تمثل نصيب النادي من الصفقة بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب، إضافة إلى التنازل عن بعض اللاعبين.

وأسهم هبوط القادسية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في احتمالية قبول العرض بنسبة كبيرة للاستفادة من المبلغ في توفير مصاريف الفريق حتى يتمكن من العودة مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد انتهاء تكليف الإدارة الحالية للقادسية برئاسة مساعد الزامل عائقًا أمام إتمام الصفقة، حيث انتفت الصفة الرسمية لها، ما سيمنعها من إتمام الصفقة مع النصر.

وما زال العرض النصراوي معلقًا لحين قدوم إدارة جديدة، حيث من المزمع أن يترشح مساعد الزامل لرئاسة النادي مجددًا عبر الجمعية العمومية في غضون الأسابيع المقبلة.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا لكسب خدمات اللاعب في الموسم الماضي مقابل 30 مليون ريال، إلا أن إدارة القادسية رفضت حينها لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعب.

يذكر أن النصر دخل في مفاوضات عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون، وسط منافسة من الاتحاد والهلال، ولكنها لم تتقدم كثيرًا، حيث رجحت المصادر أن الصفقة تكلف نحو 25 مليونًا.

وكان القادسية قد هبط مباشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن توقف رصيده عند (28 نقطة).