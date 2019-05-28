مرشح لرئاسة نادي الهلال السعودي: سأسعى للتتويج بكأس العالم للأندية

قال فواز المسعد الذي أعلن ترشحه لرئاسة نادي الهلال السعودي إنه يطمح لتتويج الأزرق بلقب كأس العالم للأندية وليس المشاركة فقط مشدداً على أن محمد بن فيصل، الرئيس السابق من محبي الهلال ولا يقبل بالخسارة، لكنه لم يوفق بدراسة وضع الفريق خلال فترة رئاسته الأخيرة.

وقال المسعد في تصريحات لإذاعة يو إف إم: ”سبب عودتي في هذا الوقت هو الفراغ الذي وجد في الهلال بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وابن فيصل وعبدالله الجربوع من الناس المخلصين لنادي الهلال ولا يقلّون عن الإدارات السابقة للزعيم“.

وأضاف: ”هناك تواصل مع أعضاء الشرف، لكن ننتظر صدور لائحة الجمعيات العمومية الجديدة من هيئة الرياضة لنتقدم بشكل رسمي، وأتمنى من كل من لديه الإمكانية أن يتقدم لرئاسة الهلال، فالجميع هنا يبحث عن مصلحة الهلال أولًا وأخيرًا“.

وأكمل تصريحاته قائلاً: ”لو تقدم فهد بن نافل لرئاسة الهلال فلن أتقدم للترشّح وذلك لمصلحة الهلال، هذا هو وقت احتياج الهلال لمحبيه من أعضاء شرف وعاملين وجماهير“.

واختتم قائلاً: ”طموح الهلال هو الفوز بالبطولة الآسيوية ثم بلقب كأس العالم للأندية، وليس الاكتفاء بالمشاركة فيه.