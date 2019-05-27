تقارير: فهد بن نافل يبدأ تحركاته للبحث عن مدرب لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن فهد بن نافل، المرشح لرئاسة نادي الهلال السعودي، بدأ تحركات جادة لمناقشة ملفات عدد من المدربين مع بعض أعضاء الشرف، تمهيداً للتفاوض والتعاقد مع أحدهم ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن إدارة الهلال تسعى جاهدة إلى إغلاق ملف المدرب في أسرع وقت من أجل بدء التحضيرات لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا بعد التأهل إلى دور الـ 16.

وكانت إدارة الهلال قد تسلمت التقرير الفني الذي رفعته إدارة كرة القدم في النادي بعد نهاية الموسم والذي تضمن التقييم الفني للاعبين بناء على آراء وإحصائيات المدربين الذين أشرفوا على الفريق حول المستويات، واحتياجات الفريق للموسم المقبل.

وينتظر أن تسلم إدارة الهلال المكلفة التقرير الفني للإدارة التي ينتظر توليها القيادة وذلك لعرضه على الجهاز الفني الجديد. وتضمن التقرير الفني أهمية تدعيم الفريق بلاعبين محليين في مركزي الهجوم والظهير الأيسر.