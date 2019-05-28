رئيس نادي الاتحاد السعودي يكشف مصير نجمي الفريق أحمد عسيري وناصر الشمراني (فيديو)

كشف لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي في تصريحات إعلامية، أن إدارة ناديه لن تجدد تعاقدها مع كلٍ من أحمد عسيري قائد الفريق والمهاجم ناصر الشمراني.

وقال ناظر: ”ناصر الشمراني لن يتم التجديد معه وسيرحل عن الفريق، ونعمل على تمديد التعاقد مع المدافع زياد المولد نظرًا لحاجة الفريق لجهوده الفترة القادمة“.

وطمأن الرئيس الاتحادي جماهير فريقه بأن التعاقدات المحلية لن تكون مثل السابق لتقوية دكة البدلاء ولكنها ستكون تعاقدات سوبر على وزن اللاعب الجديد حمدان الشمراني.

وعن قائد الفريق أحمد عسيري قال: ”تم الاجتماع مع وكيل أحمد عسيري، وتم الاتفاق على عدم تجديد تعاقده مع الفريق الذي سينتهي يناير القادم، وفي حال وصول أي عرض رسمي له خلال الميركاتو الحالي سنسمح له بالرحيل“.

وكانت تقارير قد ربطت اللاعب وزميله بالفريق جمال باجندوح بنادي الشباب قبل أن يخرج مدير المركز الإعلامي بالنادي العاصمي أحمد المسعود لينفي تلك الأنباء.