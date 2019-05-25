فيلانوفا نجم نادي الاتحاد السعودي يعلن موعد عودته إلى الدوري التشيلي

كشف اللاعب التشيلي كارلوس فيلانوفا، صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي، في تصريحات لصحف بلاده، أنه بات يشتاق للعودة من جديد لكرة القدم التشيلية بعد سنوات طويلة قضاها محترفًا بين الدوري الإماراتي والدوري السعودي.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة ”as“ في نسختها التشيلية: “ عقدي مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم المقبل .. اشتقت كثيرًا لكرة القدم التشيلية .. سأعود بعد نهاية تعاقدي مع النادي“.

وتابع اللاعب :“ الكثير من الأندية كانت دائمًا تسألني إن كنت مستمرًا أو أنوي العودة .. كانوا يريدون التعاقد معي لكن الآن أقولها .. سأعود في منتصف 2020 بعد انتهاء تعاقدي مع الفريق السعودي“.

الجدير بالذكر أن فيلانوفا يعد أحد معشوقي جماهير العميد، وكان مدرب الفريق السابق بيليتش يتعرض لانتقادات عنيفة بسبب عدم إشراك اللاعب حتى رحل وجاء لويس سييرا الذي أعاد اللاعب لمكانه الطبيعي، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط.